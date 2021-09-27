Ромашина: мы русские, но это не значит, что мы употребляем допинг, как везде говорят

Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы, российская синхронистка Светлана Ромашина высказалась по теме допинга.
«Россию часто обвиняют в допинге. Мы всегда говорим: «Да это всё ерунда». Но давайте прежде всего разберёмся в себе, а уже потом будем кричать всему миру, что у нас всё замечательно и никаких проблем с допингом нет. Естественно, я не собираюсь говорить, что у нас всё плохо или всё хорошо.
Есть люди, которые могут принимать допинг, и их совесть нечиста, а есть такие, как я, которые готовы бороться и доказывать до конца, что они побеждают в честной борьбе. Мы русские, но это не значит, что мы все употребляем допинг, как говорят об этом во всём мире», — сказала Ромашина в интервью на YouTube-канале «Фетисов».
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