Волейбольный клуб «Зенит-Казань» представил новые логотип и форму

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» опубликовал в своём «твиттере» видео, в котором представил новый логотип клуба и форму на этот сезон.
Видео доступно на YouTube-канале «VC «Zenit-Kazan».
«Сезон-2021/2022 для зенитовцев ознаменован не только приходом нового главного тренера и рядом ключевых исполнителей, но и сменой визуального образа клуба. В последние годы спортивные организации всё чаще обновляют стиль, «Зенит-Казань» не стал исключением.
Ключевой слоган нового визуального образа: «Идём в ногу со временем, сохраняя традиции». Логотип выполнен в классической для нашего клуба округлой форме. Основным элементом эмблемы стала стилизованная литера Z.
Впервые в истории клуба появится логотип, который хорошо считывается в малых масштабах, при этом сохраняет свою узнаваемость и лёгкость в использовании. Данный вариант логотипа будет часто использоваться в социальных сетях, в атрибутике и в рекламных кампаниях. Также у нашей команды появился фирменный леттеринг и набор визуальных образов», — сказано на официальном сайте клуба.
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