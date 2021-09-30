Стали известны соперники российских волейболистов на старте домашнего ЧМ-2022

В Москве, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, состоялась жеребьёвка чемпионата мира по волейболу среди мужчин. 24 команды были распределены на шесть подгрупп по четыре команды. Также были распределены города, в которых сыграют группы: Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Уфа.

Соперниками хозяев турнира, сборной России, которая возглавила группу А, стали команды Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. В матче открытия чемпионата мира 26 августа 2022 года в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга сборная России сыграет с командой Туниса. Оставшиеся матчи группы А пройдут в Москве.

Другие группы возглавили Бразилия (В), Италия (C), Франция (D), Польша (E) и Аргентина (F). Во второй раунд гарантировано выйдут команды, занявшие первое и второе места в подгруппах.