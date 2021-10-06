Алина Кабаева выступила с заявлением по недопуску Авериных на турнир в Израиле перед ОИ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала то, что российских «художниц» Дину и Арину Авериных не пустили на Гран-при в Израиле, который проходил перед Олимпийскими играми в Токио (Япония). Ранее об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.
«Мы любим Израиль. У нас там много друзей, более того, израильская школа художественной гимнастики — это продолжение советско-российской школы. И в этом смысле с полным основанием можно сказать, что мы одна семья. Однако в рамках олимпийского цикла и в ходе подготовки к основному старту на Олимпиаде все участники должны были быть поставлены в равные условия. Это касается и предварительных соревнований, таких как Гран-при Израиля.
Если бы это было невозможно для кого-то из участников по каким бы то ни было причинам, включая эпидемиологические ограничения, то нужно было бы отменять Гран-при или саму Олимпиаду. Иначе проведение соревнований в Израиле, где в отсутствие лидера — сборной России — израильская спортсменка завоевала все пять золотых медалей, смотрится как сговор и подготовка к заранее организованному судейству на самой Олимпиаде. И в Токио всё могло бы проскочить незаметно, если бы не досадная, грубейшая ошибка самой израильской спортсменки — она уронила предмет. Но подготовленную и запущенную машину судейства, судя по всему, организаторы этой акции остановить уже не смогли или просто не захотели. В результате — скандал.
То, что я сказала, — это только мои предположения. Надеюсь, что Федерация художественной гимнастики России обратится в суд, который разберётся в деталях и примет правильное решение. Кстати говоря, 16-17 июля, когда проводился этап Гран-при в Израиле, на который под предлогом сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в России наша сборная не была допущена, положение с эпидемией в России было не хуже, чем у некоторых других стран-участниц, приглашённых на соревнования в Израиль», — цитирует Кабаеву «Спорт-экспресс».
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