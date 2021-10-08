Мама совершившего суицид штангиста: сына морально ломали, пугали, он рыдал на коленях

Наталья Линдер, мама казахстанского тяжелоатлета, многократного чемпиона Казахстана и чемпиона Азии Альберта Линдера, рассказала о проблемах, с которыми столкнулся её сын, совершивший суицид в сентябре 2021 года.

«Тренер в 2018 году мне позвонил и сказал: «Альберт себя плохо чувствует, я его отправлю домой». Когда он приехал домой, я была в шоке. У него была выбита рука. У нас дома разборный турник есть, он железку брал от турника и ночью под подушку клал. Плакал и говорил: «Мама, я боюсь, что кто-то нам что-то сделает». Я успокаивала: «Сынок, ты не бойся, никто не придёт, не посмеют».

Его морально ломали, говорили всякую ерунду, пугали. Вот эти три года я жила только им. Он два раза на протяжении месяца лежал в психиатрической больнице, потому что не ел по семь дней. Абсолютно не ел, началось обезвоживание организма. Врачи говорили, что у него депрессия. Спрашиваю у врачей, разговаривал ли он с психологами, отвечают: «Да, всё хорошо, он с психологами разговаривает на равных».

Он не мог смириться с тем, что происходило в сборной, говорил: «Почему так несправедливо поступают? Почему Седов (старший тренер сборной Казахстана. — Прим. «Чемпионата») так делает?» Он рыдал на коленях, говорил: «Мама, почему так?» Он постоянно плакал. Потом замкнулся в себе, из больницы выходит — нормально ведёт себя, потом опять замыкается. Постоянно спрашивал: «Мама, почему все молчат?» Я ему отвечаю, что один в поле не воин, а он говорил, что всё равно добьётся правды.

Несправедливость была из-за допинга. Говорил, что он ничего не принимал. «Мама, неужели я сам себе будут делать плохо? Я лицензии зарабатываю, а везут других», — говорил он постоянно», — приводит слова Натальи Линдер «Sputnik Казахстан».