Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин вошёл в Международный зал славы волейбола

Олимпийский чемпион россиянин Сергей Тетюхин вошёл в Международный зал славы волейбола (IVHF). Торжественная церемония прошла в субботу в Холиоке (США). Тетюхин не смог лично присутствовать на мероприятии, но выступил по видеосвязи.

Вместе с 46-летним россиянином членами Зала славы стали двукратные олимпийские чемпионы, бразильцы Джоване Гавио и Сержио Дутра Сантос, двукратная олимпийская чемпионка Таисмари Агуэро (Куба/Италия), олимпийский чемпион, американец Клэйтон Стэнли, двукратный серебряный призёр Олимпиады, американка Логан Том, а также олимпийские чемпионы по пляжному волейболу: бразилец Рикарду Сантос и американец Тодд Роджерс.

В составе сборной России Тетюхин стал победителем (2012), серебряным (2000) и бронзовым (2004, 2008) призёром Олимпийских игр, серебряным призёром чемпионата мира (2002), победителем Кубка мира (1999, 2011) и Мировой лиги (2002). За «Белогорье» Тетюхин выступал с 2011 по 2018 год. В составе белгородской команды Тетюхин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.