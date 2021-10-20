Глава Всемирной организации пляжного футбола: ЧМ-2023, вероятно, пройдёт в Азии или Африке

Президент Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Жоан Куско в ходе пресс-конференции, посвящённой проведению в Москве клубного чемпионата мира, рассказал о ходе заявочной кампании к чемпионату мира – 2023 и предположил, в какой части света может пройти этот турнир.
«29 октября мы закрываем сбор заявок от стран, желающих принять чемпионат мира по пляжному футболу в 2023 году. Очень много интереса из разных стран и регионов. Согласно информации, которая есть у меня сейчас, могу сказать, что чемпионат мира, вероятнее всего, будет проводиться в Азии или Африке. Но подчеркну, что приём заявок будет продолжаться ещё неделю. После этого у нас будет более чёткое представление о кандидатах.
Для нас также очень важно, что некоторые представители спрашивают нас и о турнире 2025 года, и даже 2027-го! Это демонстрирует высокий интерес к нашему виду спорта во всём мире. Это даёт нам серьёзный стимул к дальнейшей работе», – передаёт его слова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Чемпионат мира – 2021 по пляжному футболу впервые в истории прошёл в Москве. Сборная России в «Лужниках» смогла завоевать свой третий титул чемпионов мира.
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