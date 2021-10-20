Россия стала единственным кандидатом на проведение женского ЧЕ-2026 по гандболу
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Россия стала единственным кандидатом на проведение женского чемпионата Европы 2026 года по гандболу. Об этом сообщается на сайте Европейской федерации гандбола (EHF).
Изначально планировалось, что за право провести турнир с Россией поборются Норвегия, Дания и Швеция, которые оформили совместную заявку. Однако они отозвали её, подав вместо этого заявку на проведение ЧЕ-2028.
Официальное объявление о том, кто станет хозяином ЧЕ-2026, будет сделано 20 ноября на конгрессе EHF в Вене. Турнир пройдёт с 3 по 20 декабря 2026 года.
В 2022 году чемпионат Европы пройдёт в Черногории, Македонии и Словении, а в 2024-м — в Австрии, Венгрии и Швейцарии. Действующим чемпионом континента является сборная Норвегии.
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