Россия стала единственным кандидатом на проведение женского ЧЕ-2026 по гандболу

Россия стала единственным кандидатом на проведение женского чемпионата Европы 2026 года по гандболу. Об этом сообщается на сайте Европейской федерации гандбола (EHF).

Изначально планировалось, что за право провести турнир с Россией поборются Норвегия, Дания и Швеция, которые оформили совместную заявку. Однако они отозвали её, подав вместо этого заявку на проведение ЧЕ-2028.

Официальное объявление о том, кто станет хозяином ЧЕ-2026, будет сделано 20 ноября на конгрессе EHF в Вене. Турнир пройдёт с 3 по 20 декабря 2026 года.

В 2022 году чемпионат Европы пройдёт в Черногории, Македонии и Словении, а в 2024-м — в Австрии, Венгрии и Швейцарии. Действующим чемпионом континента является сборная Норвегии.