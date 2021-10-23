«Это был риск». Нагорный — о победе Мельниковой на ЧМ по спортивной гимнастике

Олимпийский чемпион Никита Нагорный оценил победу Ангелины Мельниковой в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии.

В отличие от российских мужчин-гимнастов Мельникова не стала пропускать постолимпийский чемпионат мира.

«Не каждый человек после таких соревнований как Олимпиада может продолжить тренироваться и готовиться к новому турниру. Она сейчас находится на пике своей формы. Она сделала выбор готовиться дальше. Мы сделали свой выбор. Наверное, нас решили поберечь в преддверии нового олимпийского цикла. В её случае, наверное, это был риск. Однако, физические данные дают возможность выступать. Не сказал, что мы полностью отвлечены от тренировок, нет, мы занимаемся, просто без крупных стартов. Победа Ангелины очень важна для страны», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».