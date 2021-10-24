Тренер сборной России заявила, что Мельникова не будет пропускать весь сезон-2022

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что лидер женской сборной России Ангелина Мельникова получит возможность отдохнуть, но о пропуске сезона-2022 речи не идёт.
Олимпийская чемпионка в команде и чемпионка мира в многоборье 21-летняя Мельникова перед стартом первенства планеты допустила, что может сделать паузу в карьере на весь следующий год.
«Пока больше ни у кого из гимнастов сборной России таких планов нет. С Гелей мы будем говорить, определим, какие старты ей будут необходимы в следующем году. Все старты пропустить она не сможет, ей просто будет очень трудно вернуться. Спортивная гимнастика — особый вид спорта в этом плане: пропускаешь месяц-два — и всё начинается заново. Мы всё это обсудим, безусловно, дадим ей отдохнуть, подумаем, как сделать лучше. Но пропуска 2022 года, конечно, не случится. Думаю, к следующему чемпионату мира она отдохнет и сама откажется от этой мысли. Не забывайте, что есть такие девочки, как Виктория Листунова, Владислава Уразова, которые набирают мощь, появятся такие девочки, с которыми нужно будет соревноваться даже внутри страны. Спорт — это такое дело», — приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».
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