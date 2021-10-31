Винер-Усманова прокомментировала падение булавы у россиянки в групповых упражнениях на ЧМ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала инцидент, случившийся в финале групповых упражнений (три обруча и четыре булавы) на чемпионате мира – 2021.
Российская «художница» Полина Орлова потеряла предмет (булаву) во время исполнения программы. Россиянки получили 40,950 балла и стали вторыми, проиграв итальянкам (42,275). При этом ближайшие преследовательницы японки отстали от российской команды всего на 0,5 балла (40,900).
«Полине Орловой я сказала, что она большой молодец. Это была ошибка Алисы Тищенко, которая бросила далековато. Полине пришлось тянуться только одной рукой, поэтому булавы разошлись. Полина Орлова — герой, она никогда не стояла в групповых упражнениях, она никогда не выступала ни в одних международных соревнованиях именно в групповых упражнениях, поэтому она — настоящий герой. Я её поблагодарила, и вся команда сказала ей большой спасибо», — приводит слова Винер-Усмановой сайт «Матч ТВ».
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