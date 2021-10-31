Ирина Винер-Усманова оценила судейство на чемпионате мира в Японии

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова оценила судейство на чемпионате мира – 2021 в Китакюсю (Япония). Сборная России одержала убедительную победу в общем медальном зачёте турнира. В активе россиянок 13 наград – 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.
«Нас судили хорошо, претензий у меня никаких нет. После упражнения с лентой у Дины Авериной я выступила, но во все остальные дни, когда были финалы многоборья и финалы в отдельных видах, я к судьям претензий не имею — все отлично отработали. Считаю, это произошло, потому что работали арбитры из разных стран, которые оценили нашу работу, а руководство технического комитета не вмешивалось в выставление судейских оценок», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
- 31 октября 2021
-
17:52
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:46
-
16:21
-
16:03
-
15:58
-
15:48
-
14:56
-
13:38
-
13:29
-
12:27
-
11:51
-
11:32
-
08:30
- 30 октября 2021
-
23:58
-
23:28
-
23:12
-
21:04
-
20:44
-
19:10
-
16:50
-
16:00
-
15:41
-
15:40
-
15:13
-
15:13
-
14:29
-
14:19
-
13:43
-
13:28
-
13:11
-
13:06
-
12:30