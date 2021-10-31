Ирина Винер-Усманова оценила судейство на чемпионате мира в Японии

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова оценила судейство на чемпионате мира – 2021 в Китакюсю (Япония). Сборная России одержала убедительную победу в общем медальном зачёте турнира. В активе россиянок 13 наград – 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

«Нас судили хорошо, претензий у меня никаких нет. После упражнения с лентой у Дины Авериной я выступила, но во все остальные дни, когда были финалы многоборья и финалы в отдельных видах, я к судьям претензий не имею — все отлично отработали. Считаю, это произошло, потому что работали арбитры из разных стран, которые оценили нашу работу, а руководство технического комитета не вмешивалось в выставление судейских оценок», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.