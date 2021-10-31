«Сегодня нам повезло». Почему российские гимнастки-художницы радуются серебру на ЧМ-2021

В заключительном финале чемпионата мира по художественной гимнастике — 2021 в Японии российские гимнастки проиграли Италии в групповых упражнениях с обручами и булавами. Впрочем, девушки могут радоваться и серебру, ведь наша группа могла вообще остаться вне пьедестала.
В каком-то смысле России даже повезло, что удалось добыть медаль!
Седьмое золото России
В японском Китакюсю завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. В последний соревновательный день прошли финалы в групповых упражнениях. Российские гимнастки завоевали золото в упражнениях с мячами и серебро в упражнениях с обручами и булавами.
С мячами россиянки набрали 46,000 балла и опередили команду Италии всего лишь на 0,4 балла. Изначально итальянки получили 45,500, но после протеста на оценку и пересмотра судьи добавили команде ещё 0,1 балла. Однако для того, чтобы опередить команду России, этого не хватило.
Эта победа принесла российской команде седьмое золото ЧМ-2021 из восьми возможных. Оставался лишь девятый финал — в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.
«Серебро — тоже очень хорошо»
В последнем финале россиянкам повезло меньше. Хотя, учитывая потерю предмета и некоторые другие ошибки, российскую медаль в этом упражнении можно назвать удачей.
Команда России опередила Японию и Китай совсем чуть-чуть: на 0,05 и 0,1 балла соответственно. При этом японки получили серьёзные сбавки за ошибки, будь их чуть меньше — серебра у сборной России могло и не быть. Да и к китаянкам судьи отнеслись не слишком снисходительно.
Везение россиянок отметила и серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина:
«Если оценивать сегодняшний день, то в очередной раз где выступали, там завоевали медали. Сегодня у нас золото и серебро. Могло быть, конечно, два золота. Но мы видели ошибочку с булавами и получили в итоге серебро, что тоже очень хорошо. Мы помним, когда позавчера выступали в групповом многоборье, девочки потеряли обруч и были четвёртыми. Сегодня нам повезло. У наших основных соперников — белорусских гимнасток — откровенно не получилось это упражнение, они ещё ниже. Японки, ставшие третьими, сделали чисто, но они явно уступают нам и в технике исполнения, и в классе, и по сложности. Всё сложилось прекрасно!»
Отставание россиянок от итальянской команды оказалось достаточно внушительным — 1,325 балла. Но разговоров о том, что российскую команду засудили, однозначно быть не может — слишком явными были ошибки наших спортсменок.
Так или иначе россиянки триумфально завершили чемпионат мира — 2021 в Японии. Всего в активе нашей команды 13 наград: семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые.
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