Ирина Винер-Усманова рассказала, кого поддержит на выборах президента FIG

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что намерена поддержать кандидатуру Моринари Ватанабэ на выборах главы Международной федерации гимнастики (FIG).

Выборный конгресс FIG пройдёт с 5 по 7 ноября в Анталье (Турция). Ватанабэ возглавляет организацию с 2016 года и намерен переизбираться на второй срок.

«Конечно, я буду поддерживать Ватанабэ», — приводит слова Винер-Усмановой РИА «Новости».

Ранее болгарские СМИ сообщили, что Винер-Усманова хочет сместить Ватанабэ с поста президента FIG и поставить на эту должность своего друга Фарида Гаибова, представляющего Азербайджан.

Как уже сообщалось, FIG вернула кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой на пост главы техкома. Кузьмина подверглась жёсткой критике со стороны Винер-Усмановой после Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония), и её заявка была отозвана российской стороной.