Кузьмина не допущена на выборы председателя технического комитета FIG

Независимая комиссия по этике Международной федерации гимнастики (FIG) оставила в силе снятие кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов на пост главы технического комитета FIG по художественной гимнастике. Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.



«Кузьмину не допустили, сняли с выборов», — цитирует Винер-Усманову «РИА Новости Спорт».



Напомним, Наталья Кузьмина с 2013 года возглавляет технический комитет FIG по художественной гимнастике. Очередной срок её полномочий истечёт в конце декабря.



Напомним, технический комитет FIG, возглавляемый Кузьминой, не выявил предвзятости и нарушений в работе арбитров на Олимпийских играх в Токио (Япония), где после судейского скандала россиянка Дина Аверина завоевала серебро в многоборье, а её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Винер-Усманова жёстко раскритиковала решение Кузьминой.