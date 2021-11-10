Винер-Усманова — о вручении Кабаевой спортивного «Оскара»: хочу её обнять и расцеловать!

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала получение Алиной Кабаевой награды Sport Movies & TV, которая является аналогом «Оскара» в спортивных медиа.
«Я безумно рада, что именно Алине вручили эту награду. Она действительно фанатка художественной гимнастики, да и всего спорта в целом. Кабаева переживает душой и сердцем за художественную гимнастику. Она в любое время суток, расправив плечи, готова идти вперед и сражаться за этот вид спорта. Поздравляю Алину с этой премией! Она большая молодец, хочу её обнять и расцеловать!» — цитируют Винер-Усманову «Известия».
Напомним, Кабаева получила премию «Венок почёта» — за значительную роль в популяризации спорта и продвижение культурных и этических ценностей.
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