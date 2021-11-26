Отец Магнуса Карлсена отреагировал на известие об использовании Непомнящим суперкомпьютера
Поделиться
Хенрик Карлсен, отец и менеджер Магнуса Карлсена, прокомментировал решение россиянина Яна Непомнящего использовать суперкомпьютер в процессе подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем.
«Я не так много могу сказать по этому поводу, но за доской будет сидеть человек. Он и будет принимать решения. Единственный, кто мог бы переживать по этому поводу, это Петер (Петер Хейне Нильсен — секундант Магнуса Карлсена. — Прим. «Чемпионата»), но он выглядит на удивление довольным», — приводит слова Хенрика Карлсена Aftenposten.
Первая партия матча за звание чемпиона мира между Магнусом и Яном состоится в Дубае сегодня, 26 ноября.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионат».
Комментарии
- 26 ноября 2021
-
09:04
-
00:36
-
00:07
- 25 ноября 2021
-
23:18
-
20:43
-
20:00
-
18:32
-
18:12
-
18:00
-
16:05
-
15:16
-
14:57
-
12:33
-
11:48
-
10:07
-
09:04
-
08:38
- 24 ноября 2021
-
23:10
-
22:36
-
22:07
-
21:22
-
19:38
-
19:11
-
18:52
-
18:11
-
17:47
-
17:36
-
17:26
-
15:09
-
14:58
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
11:17
-
11:08
Партнерский контент