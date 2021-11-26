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Отец Магнуса Карлсена отреагировал на известие об использовании Непомнящим суперкомпьютера

Отец Магнуса Карлсена отреагировал на известие об использовании Непомнящим суперкомпьютера
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Хенрик Карлсен, отец и менеджер Магнуса Карлсена, прокомментировал решение россиянина Яна Непомнящего использовать суперкомпьютер в процессе подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем.

«Я не так много могу сказать по этому поводу, но за доской будет сидеть человек. Он и будет принимать решения. Единственный, кто мог бы переживать по этому поводу, это Петер (Петер Хейне Нильсен — секундант Магнуса Карлсена. — Прим. «Чемпионата»), но он выглядит на удивление довольным», — приводит слова Хенрика Карлсена Aftenposten.

Первая партия матча за звание чемпиона мира между Магнусом и Яном состоится в Дубае сегодня, 26 ноября.

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам

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