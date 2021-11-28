Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Яновский: Непомнящему пока не удаётся преодолевать сопротивление Карлсена

Яновский: Непомнящему пока не удаётся преодолевать сопротивление Карлсена
Комментарии

Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский прокомментировал результат третьей партии матча за мировую корону с участием россиянина Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена. Соперники сыграли вничью. Они свели к ничьей уже третью партию подряд.

«Ян играет хорошо, но неидеально. Пока не удаётся преодолевать сопротивление Карлсена в позициях, где у Яна небольшое преимущество.

Вероятность 14 ничьих оцениваю меньше, чем в 20%.

Какие планы на выходной у Яна? Набираться сил и намечать стратегию на следующие партии», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

Новость по теме
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021