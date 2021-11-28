Яновский: Непомнящему пока не удаётся преодолевать сопротивление Карлсена
Поделиться
Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский прокомментировал результат третьей партии матча за мировую корону с участием россиянина Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена. Соперники сыграли вничью. Они свели к ничьей уже третью партию подряд.
«Ян играет хорошо, но неидеально. Пока не удаётся преодолевать сопротивление Карлсена в позициях, где у Яна небольшое преимущество.
Вероятность 14 ничьих оцениваю меньше, чем в 20%.
Какие планы на выходной у Яна? Набираться сил и намечать стратегию на следующие партии», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
Комментарии
- 28 ноября 2021
-
19:53
-
19:53
-
19:37
-
18:55
-
18:15
-
17:21
-
11:55
-
11:50
- 27 ноября 2021
-
22:41
-
22:03
-
21:59
-
20:57
-
20:00
-
18:51
- 26 ноября 2021
-
22:22
-
21:50
-
21:31
-
20:26
-
20:16
-
19:28
-
18:50
-
12:17
-
09:04
-
00:36
-
00:07
- 25 ноября 2021
-
23:18
-
20:43
-
20:00
-
18:32
-
18:12
-
18:00
-
16:05
-
15:16
-
14:57
-
12:33
Партнерский контент