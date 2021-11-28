Яновский: Непомнящему пока не удаётся преодолевать сопротивление Карлсена

Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский прокомментировал результат третьей партии матча за мировую корону с участием россиянина Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена. Соперники сыграли вничью. Они свели к ничьей уже третью партию подряд.



«Ян играет хорошо, но неидеально. Пока не удаётся преодолевать сопротивление Карлсена в позициях, где у Яна небольшое преимущество.



Вероятность 14 ничьих оцениваю меньше, чем в 20%.



Какие планы на выходной у Яна? Набираться сил и намечать стратегию на следующие партии», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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