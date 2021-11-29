Непомнящий: шахматы становятся всё более ничейным видом спорта. Для победы нужна ошибка

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат третьей партии матча за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия, как и две предыдущие, закончилась ничьей, текущий счёт — 1,5:1,5.



«Ничейный счёт после трёх партий говорит о том, что шахматисты практически не допускают ошибок. Шахматы становятся всё более ничейным видом спорта, и чтобы выйти вперед в счёте на таком уровне, нужна ошибка одного из соперников. Вероятно, это говорит об уровне подготовки и цене ошибки», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Расписание всех матчей между Непомнящим и Карлсеном доступно на «Чемпионате».

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