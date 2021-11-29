Непомнящий: шахматы становятся всё более ничейным видом спорта. Для победы нужна ошибка
Поделиться
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат третьей партии матча за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия, как и две предыдущие, закончилась ничьей, текущий счёт — 1,5:1,5.
«Ничейный счёт после трёх партий говорит о том, что шахматисты практически не допускают ошибок. Шахматы становятся всё более ничейным видом спорта, и чтобы выйти вперед в счёте на таком уровне, нужна ошибка одного из соперников. Вероятно, это говорит об уровне подготовки и цене ошибки», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.
Расписание всех матчей между Непомнящим и Карлсеном доступно на «Чемпионате».
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
13:27
-
11:57
-
10:44
-
10:07
- 28 ноября 2021
-
23:28
-
19:53
-
19:53
-
19:37
-
18:55
-
18:15
-
17:21
-
11:55
-
11:50
- 27 ноября 2021
-
22:41
-
22:03
-
21:59
-
20:57
-
20:00
-
18:51
- 26 ноября 2021
-
22:22
-
21:50
-
21:31
-
20:26
-
20:16
-
19:28
-
18:50
-
12:17
-
09:04
-
00:36
-
00:07
- 25 ноября 2021
-
23:18
-
20:43
-
20:00
-
18:32
-
18:12
Партнерский контент