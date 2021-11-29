Трёхкратный чемпион мира по снукеру уснул во время матча

Трехкратный чемпион мира по снукеру валлиец Марк Уильямс заснул в своём кресле во время чемпионата Великобритании.

46-летний Уильямс проиграл со счётом 6:5 англичанину Энтони Гамильтону во втором круге в Йорке.

«За 30 лет профессиональной карьеры я впервые заснул в кресле.



Был счёт 3:2 и очередь Гамильтона. Моя голова просто опустилась и я уснул. Проснувшись, я около пяти секунд не понимал, где нахожусь. Было немного неловко.



Мне нужно играть по утрам или после обеда. Чем больше длится день, тем больше я устаю. Если я буду играть вечерние или ночные матчи, мне будет очень тяжело», — приводит слова валлийского снукериста BBC.

На данный момент Марк Уильямс занимает девятую строчку в мировом рейтинге.