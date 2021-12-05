Карякин: Непомнящий показал не свой уровень игры. Бороться надо до конца, есть 6 партий

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал поражение соотечественника Яна Непомнящего в восьмой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. После победы Карлсена счёт стал 5:3 в пользу действующего чемпиона мира.



«Дело здесь не совсем в шахматных причинах. Есть психологические вопросы, Ян играл слабее, чем в предыдущих турнирах. Просто совершенно не свой уровень игры показал — далёкий от уровня претендента на чемпионское звание. Яну нужно перезагрузить голову и просто показать свои лучшие шахматы. Бороться нужно до конца, ещё шесть партий, Ян способен играть очень сильно. Нужно пробовать, никто не отрицает, что Магнус большой фаворит», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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