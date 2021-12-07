Тренер Непомнящего объяснил ошибку Яна в 9-й партии матча за шахматную корону с Карлсеном

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал результат девятой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия закончилась победой Карлсена, текущий счёт — 6:3 в пользу норвежца.

«В начале партии Ян захватил инициативу, но игровой перевес начал исчезать. До фатального зевка у белых были возможности продолжать партию с небольшим преимуществом в эндшпиле. В шахматной и игровой части Ян здесь не уступает и по праву играет в чемпионском матче. Такие ошибки рождаются под большим напряжением матчевой борьбы», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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