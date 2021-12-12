Ананд высказался о помощи Дубова Карлсену в подготовке к матчу с Непомнящим

Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд прокомментировал резонансную историю с подготовкой норвежца Магнуса Карлсена к матчу за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Выяснилось, что Карлсену готовиться помогал россиянин Даниил Дубов. Этот факт вызвал большой резонанс в России.



«Мы живём в глобализированном мире, где люди спокойно работают на иностранные компании, переезжают в другие страны, берут иностранных игроков в футбольные клубы, даже болеют за футбольные клубы из других стран. В то же время нельзя сказать, что с национальными идеями всё кончено. Если Дубов верит в то, что он прав, то он прав. Но в то же время я знаю, что будут люди, которые с ним не согласны. И мне кажется, не так важно, что кто-то не соглашается с ним публично. Более значимо, если кто-то лично высказывает ему своё неодобрение», — сказал Ананд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.