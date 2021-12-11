«Тут ведь не Россия против Норвегии». Дубов объяснил, почему согласился помогать Карлсену

Российский гроссмейстер Даниил Дубов оценил критику, связанную с его помощью норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Ранее стало известно, Дубов был секундантом норвежца.

«Ещё до начала претендентского меня спросили, как отношусь к идее помогать Карлсену. Ответил, что отношусь нормально. Это, наверное, первая вещь, которую я хотел бы обозначить по поводу довольно странной критики. В нормальных командах все договорённости формируются заранее. Не обязательно ждать, кто выиграет претендентский, чтобы начать подготовку.

Не буду притворяться. Если бы очень хотел отказаться, то мог бы это сделать после победы Непомнящего в Екатеринбурге. Понёс бы финансовые потери? Я не могу разглашать детали контракта, но, честно, я даже не помню. Не смотрел, потому что не собирался отказываться. Как минимум, потому что не готов нарушать своё слово.

Когда люди говорят про державу и сборную России, то это именно сборная России. Тут ведь не Россия против Норвегии. В этом случае я бы, конечно, скорее всего, не помогал бы норвежцам, но тут именно Непомнящий против Карлсена. Ну и в команде Яна были не только россияне, насколько я понимаю. Здесь, условно, блондин против брюнета. Ты помогаешь человеку, с которым у тебя лучше отношения. Или который делает лучше предложение. Или, как в моём случае, с которым гораздо полезнее поработать на мой взгляд. Поединок двух человек. Индивидуальный вид спорта. Раздувать большую национальную историю, мне кажется, абсурдным», — сказал Дубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Полное интервью с Дубовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.