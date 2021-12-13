Ян Непомнящий впервые прокомментировал то, что Дубов помогал Карлсену в матче за корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал резонансную историю с подготовкой норвежца Магнуса Карлсена к матчу за мировую шахматную корону. Выяснилось, что Карлсену готовиться помогал россиянин Даниил Дубов. Этот факт вызвал большой резонанс в России.

«Прежде всего это, по-моему, деловой момент, потому что Даниил сотрудничает с командой Карлсена с 2018 года. С другой стороны, мы с ним тоже примерно пару лет занимались совместно, поэтому ему логичнее было, на мой взгляд, сохранять нейтралитет.

Но от лица команды мы должны поблагодарить Дубова, потому что самые большие шансы на победу в отдельных партиях у меня были после тех идей, которые, судя по всему, принадлежат перу Даниила. Прежде всего это вторая партия. Очень интересная идея в «каталоне», нужно отдать должное. Если до этой партии были некоторые сомнения относительно того, входит ли Даниил в команду Магнуса, то после неё они практически исчезли.

Также, насколько я понимаю, в шестой партии порядок ходов был избран не без влияния Дубова. В принципе, и там и там у меня были довольно неплохие шансы на победу. Так что, помимо прочего, хочу поздравить его с большим успехом!» — цитирует Непомнящего «Газета.ру».

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