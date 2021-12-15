Россия — Норвегия: когда начнётся четвертьфинал ЧМ по гандболу, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 15 декабря, женская сборная России по гандболу проведёт матч с командой Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира в Испании. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Победитель противостояния в полуфинале сыграет с Испанией. Если сборная России проиграет Норвегии и не сумеет выйти в полуфинал, её место на турнире будет определено в соответствии с итоговым рейтингом основного раунда. При равенстве очков учитываются дополнительные показатели в следующем порядке: количество очков, разница мячей и число забитых мячей в основном раунде. Сборная России заняла второе место в группе I основного раунда, Норвегия стала первой в группе II.
Чемпионат мира по гандболу завершится 19 декабря.
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