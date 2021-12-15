Женская сборная России по гандболу объявила состав на четвертьфинал ЧМ с Норвегией

Женская сборная России по гандболу назвала состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира. В соперниках — сборная Норвегии.

На паркет выйдут: Полина Каплина, Анастасия Лагина, Полина Горшкова, Елена Михайличенко, Ольга Фомина, Карина Сабирова, Екатерина Ильина, Ярослава Фролова, Юлия Манагарова, Антонина Скоробогатченко, Вероника Никитина, Милана Таженова, Анастасия Илларионова, Ирина Корнеева, Ольга Щербак, Юлия Маркова.

В сравнении с прошлым матчем с Францией 13 декабря изменений в составе нет. Напомним, последний матч группового этапа российская сборная проиграла француженкам со счётом 28:33.

Четвертьфинальный матч начнётся в 19:30 мск. Сборная-победитель сыграет в полуфинале с хозяйками турнира — сборной Испании. Игра пройдёт 17 декабря.