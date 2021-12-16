Сиобан Хоги из Гонконга установила мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем

В первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), представительница Гонконга Сиобан Хоги одержала победу на 200-метровке вольным стилем, установив новый рекорд мира – 1.50,31.
В женской кролевой эстафете 4х100 м золотую медаль поделили команды США и Канады, сборная России заняла шестое место. За команду выступали Мария Каменева, Екатерина Никонова, Арина Суркова и Дарья Устинова.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Абу-Даби, ОАЭ
Женщины. Вольный стиль. 200 м
1. Сиобан Хоги (Гонконг) – 1.50,31.
2. Ребекка Смит (Канада) – 1.52,24.
3. Пэйдж Мэдден (США) – 1.53,01.
Комплекс. 400 м
1. Тесса Чеплуча (Канада) – 4.25,55.
2. Эллен Уолш (Ирландия) – 4.26,52.
3. Мелани Маргалис (США) – 4.26,63.
Вольный стиль. Эстафета 4х100 м
1. США и Канада – по 3.28,52.
3. Швеция – 3.28,80…
6. Россия – 3.31,55.
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