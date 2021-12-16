Сиобан Хоги из Гонконга установила мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем

В первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), представительница Гонконга Сиобан Хоги одержала победу на 200-метровке вольным стилем, установив новый рекорд мира – 1.50,31.

В женской кролевой эстафете 4х100 м золотую медаль поделили команды США и Канады, сборная России заняла шестое место. За команду выступали Мария Каменева, Екатерина Никонова, Арина Суркова и Дарья Устинова.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Абу-Даби, ОАЭ

Женщины. Вольный стиль. 200 м

1. Сиобан Хоги (Гонконг) – 1.50,31.

2. Ребекка Смит (Канада) – 1.52,24.

3. Пэйдж Мэдден (США) – 1.53,01.

Комплекс. 400 м

1. Тесса Чеплуча (Канада) – 4.25,55.

2. Эллен Уолш (Ирландия) – 4.26,52.

3. Мелани Маргалис (США) – 4.26,63.

Вольный стиль. Эстафета 4х100 м

1. США и Канада – по 3.28,52.

3. Швеция – 3.28,80…

6. Россия – 3.31,55.