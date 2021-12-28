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Каролина Севастьянова показала свежее фото в откровенном купальнике

Каролина Севастьянова показала свежее фото в откровенном купальнике
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед камерой.

Фото: «инстаграм» каролины севастьяновой

26-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания).

Ранее Каролина Севастьянова показала два фото в откровенном купальнике на пляже, а также продемонстрировала откровенный наряд, в котором её назвали «шоколадной Снегурочкой».

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