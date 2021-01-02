Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На французского гандболиста напали с ножом в Париже в канун Нового года

На французского гандболиста напали с ножом в Париже в канун Нового года
Комментарии

Игрок «ПСЖ», французский гандболист Элоим Пранди стал жертвой нападения в канун Нового года, сообщает L'Equipe. Инцидент произошёл в Париже.

По данным издания, Элоим получил ножевые ранения в грудь, рядом с лёгкими и селезёнкой. В данный момент игрок находится под наблюдением врачей в больнице. Его состояние не вызывает беспокойства.

Парижская полиция начала расследование по данному делу. «ПСЖ» выразил возмущение инцидентом и поддержку Элоиму и его родственникам.

Напомним, в числе других игроков сборной Франции Пранди пропустил первый этап подготовки к чемпионату Европы из-за того, что получил положительный результат теста на коронавирус. Соответственно, его участие в турнире под большим вопросом.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022