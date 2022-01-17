Сборная России представила форму, в которой проведёт олимпийский турнир по кёрлингу

Сборная России представила форму, в которой проведёт олимпийский турнир по кёрлингу.

«Друзья! Мы готовы представить вашему вниманию игровую форму олимпийских сборных команд России по кёрлингу на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине» — гласит сообщение, опубликованное в официальном «инстаграме» Федерации кёрлинга России.

В состав женской команды вошли скип Алина Ковалева, а также Галина Арсенькина, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина и Юлия Портунова.

Под знамёна мужской команды призваны скип Сергей Глухов, а также Даниил Горячев, Антон Калалб, Евгений Климов и Дмитрий Миронов.

Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2022 года планируется провести в Пекинском национальном плавательном комплексе. Кёрлингисты будут соревноваться ежедневно со 2 по 20 февраля. Соревнования по кёрлингу включены в олимпийскую программу в восьмой раз. В каждом из мужских, женских и смешанных парных соревнований будут состязаться представители десять стран. Соревнования по кёрлингу в смешанном парном разряде будут проводиться на Олимпийских играх во второй раз.[