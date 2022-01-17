Сборная России представила форму, в которой проведёт олимпийский турнир по кёрлингу.
«Друзья! Мы готовы представить вашему вниманию игровую форму олимпийских сборных команд России по кёрлингу на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине» — гласит сообщение, опубликованное в официальном «инстаграме» Федерации кёрлинга России.
В состав женской команды вошли скип Алина Ковалева, а также Галина Арсенькина, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина и Юлия Портунова.
Под знамёна мужской команды призваны скип Сергей Глухов, а также Даниил Горячев, Антон Калалб, Евгений Климов и Дмитрий Миронов.
Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2022 года планируется провести в Пекинском национальном плавательном комплексе. Кёрлингисты будут соревноваться ежедневно со 2 по 20 февраля. Соревнования по кёрлингу включены в олимпийскую программу в восьмой раз. В каждом из мужских, женских и смешанных парных соревнований будут состязаться представители десять стран. Соревнования по кёрлингу в смешанном парном разряде будут проводиться на Олимпийских играх во второй раз.[
- 17 января 2022
-
18:36
-
17:57
-
17:42
-
17:33
-
15:47
-
13:33
-
00:58
-
00:35
- 16 января 2022
-
23:43
-
22:49
-
21:49
-
21:11
-
21:09
-
20:57
-
20:48
-
10:23
-
00:11
- 15 января 2022
-
22:19
-
21:18
-
19:50
-
05:32
-
01:57
- 14 января 2022
-
15:25
-
13:46
-
09:32
-
06:51
-
01:59
- 13 января 2022
-
21:47
-
15:14
-
11:07
-
02:35
-
00:53
-
00:32
- 12 января 2022
-
12:25
-
09:59