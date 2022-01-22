World Athletics одобрила заявки 22 российских атлетов на получение нейтрального статуса
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила заявки 22 россиян на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, сообщает пресс-служба организации.
Дина Александрова, Светлана Аплачкина, Александр Буяновский, Полина Миллер, Ярослав Ткалич (бег).
Вера Чалая, Тимофей Чалый, Ксения Лабыгина, Олег Спиридонов, Артем Макаренко (бег с барьерами).
Анна Тропина (бег с препятствиями).
Илья Иванюк, Мария Кочанова, Мария Ласицкене, Наталья Спиридонова (прыжки в высоту).
Елизавета Бондаренко, Полина Кнороз, Анжелика Сидорова (прыжки с шестом).
Валерий Пронькин (метание молота).
Алексей Фёдоров (тройной прыжок).
Александр Комаров (многоборье).
Василий Мизинов (спортивная ходьба).
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