World Athletics одобрила заявки 22 российских атлетов на получение нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила заявки 22 россиян на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, сообщает пресс-служба организации.

Дина Александрова, Светлана Аплачкина, Александр Буяновский, Полина Миллер, Ярослав Ткалич (бег).

Вера Чалая, Тимофей Чалый, Ксения Лабыгина, Олег Спиридонов, Артем Макаренко (бег с барьерами).

Анна Тропина (бег с препятствиями).

Илья Иванюк, Мария Кочанова, Мария Ласицкене, Наталья Спиридонова (прыжки в высоту).

Елизавета Бондаренко, Полина Кнороз, Анжелика Сидорова (прыжки с шестом).

Валерий Пронькин (метание молота).

Алексей Фёдоров (тройной прыжок).

Александр Комаров (многоборье).

Василий Мизинов (спортивная ходьба).