«Ростов-Дон» разгромил «Будучность» и вышел в лидеры группы в Лиге чемпионов

Гандболистки «Ростов-Дона» на своей площадке обыграли черногорскую «Будучность» в матче 11-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов со счётом 30:20.

Самыми результативными в составе хозяек площадки стали Владлена Бобровникова и Кристина Кожокарь, забившие по 5 мячей. По 4 раза отличились Юлия Манагарова, Грас Заади и Виктория Борщенко.

«Ростов-Дон» вышел в лидеры группы А, набрав 16 очков в 11 матчах. Российская команда ранее гарантировала себе выход в 1/8 финала. Напрямую в четвертьфинал попадают команды, занявшие первое и второе места в группе по итогам 14 туров.

В следующем матче российская команда на выезде сыграет с венгерским «Ференцварошем».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа А. 11-й тур

«Ростов-Дон» (Россия) — «Будучность» (Черногория) — 30:20 (12:9).