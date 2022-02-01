В Госдуме допустили провокации во время матча Россия — Украина по мини-футболу на ЧЕ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретятся сборные России и Украины.
«Сборная России в красивой игре переиграла Грузию — мы поздравляем наших парней. Не нужно излишних ожиданий от игры с украинцами. Это обычный спортивный матч между двумя сборными. Надо признать, что в других видах спорта наши команды периодически встречаются с украинцами: всё проходит тихо и мирно. Излишняя политизированность не нужна — она вредна. Мы соскучились по футбольным встречам между нашими сборными.
Уверен, спортсмены думают не о политике, а о красивом футболе. Если провокации гипотетически и могут быть, то точно не со стороны игроков и руководителей делегаций. Они могут возникнуть из-за отдельно взятых болельщиков, которые могут пойти на матч, чтобы попытаться создать дополнительную и ненужную ситуацию вокруг красивого события. К сожалению, такое возможно. Здесь уже ответственность на организаторах из Амстердама. Очень надеюсь, что всё пройдёт на высочайшем уровне. Пусть победит сильнейший», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Полуфинал Россия — Украина состоится в пятницу, 4 февраля. Время начала встречи станет известно позднее.
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