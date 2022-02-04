Тренер сборной России по мини-футболу прокомментировал боевую победу над Украиной на ЧЕ

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал победу подопечных в полуфинальном матче с Украиной на чемпионате Европы – 2022 (3:2).

«Победили за счёт дисциплины прежде всего. За счёт своих действий, которые позволили нам забить те мячи, которые мы забили. Наверное, была ещё возможность какие-то вещи поменять, но сложилось так, как сложилось. Тяжело играли против пяти игроков. Украинцы хорошо мяч контролируют, угрожают со второй линии и доставляют в опасные точки, поэтому всё было очень непросто. Пропустили мячи такие, хотя могли и забить в каких-то эпизодах, но всё сложилось так, как сложилось. Наши ребята заслуживали той игры, которую мы продемонстрировали на протяжении всего матча, и ребята играли дисциплинировано. Мы в финале и приехали победить. Мы сделали ещё половину дела и никакой эйфории не испытываем», — приводит слова Скоровича UEFA.com.