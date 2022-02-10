Эстонский судья рассказал о своей работе на матче Россия-Португалия

Эстонский судья Григорий Ошомков рассказал о своей работе в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу, в котором сборная России со счётом 2:4 уступила национальной команде Португалии.



В финальном матче Ошомков выполнял роль резервного судьи.



«Мне кажется, что многие не понимают, кто такой резервный судья, думая, что он сидит на замене, готовясь в случае необходимости кого-то заменить. На самом деле это не так. Резервный судья имеет такие же полномочия и обязанности как третий судья. Один смотрит во время матча за одной скамейкой, другой — за второй.



В финальном матче я провел первый тайм возле скамейки сборной России, второй — у скамейки команды Португалии. В финале представители обеих сборных вели себя очень хорошо, особых проблем не создавали.



Главная задача резервного судьи во время матча — следить за тем, чтобы игроки и персонал вели себя на скамейке запасных подобающим образом. Важно, чтобы одновременно разминались не более пяти игроков, чтобы игроки, которые готовятся выйти на замену, не подходили бы слишком близко к полю.



В принципе встречались два равных соперника, и получилось так, что выиграла Португалия», — приводит слова эстонского арбитра портал ERR.ee.

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