Rugby Europe приостановила свою деятельность на территории России

Европейская федерация регби объявила о приостановке своей деятельности в России и не будет заниматься организацией матчей на территории страны.
«Rugby Europe разделяет серьёзную озабоченность международного сообщества складывающейся в Европе ситуацией с безопасностью и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России в Украину. Rugby Europe глубоко обеспокоена безопасностью регбийного сообщества в Украине и внимательно следит за ситуацией.
Как руководящий орган европейского регби, Rugby Europe действует в соответствии с европейскими ценностями мира, уважения и прав человека в духе Олимпийской хартии. Rugby Europe приняла решение немедленно приостановить организацию турниров и матчей по регби на территории России до дальнейшего уведомления. Это касается любой возрастной и гендерной категории, национальных или клубных команд. Дальнейшие решения будут приниматься Советом директоров Rugby Europe по согласованию с World Rugby», — говорится в заявлении Rugby Europe.
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