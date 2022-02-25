Rugby Europe приостановила свою деятельность на территории России

Европейская федерация регби объявила о приостановке своей деятельности в России и не будет заниматься организацией матчей на территории страны.

«Rugby Europe разделяет серьёзную озабоченность международного сообщества складывающейся в Европе ситуацией с безопасностью и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России в Украину. Rugby Europe глубоко обеспокоена безопасностью регбийного сообщества в Украине и внимательно следит за ситуацией.

Как руководящий орган европейского регби, Rugby Europe действует в соответствии с европейскими ценностями мира, уважения и прав человека в духе Олимпийской хартии. Rugby Europe приняла решение немедленно приостановить организацию турниров и матчей по регби на территории России до дальнейшего уведомления. Это касается любой возрастной и гендерной категории, национальных или клубных команд. Дальнейшие решения будут приниматься Советом директоров Rugby Europe по согласованию с World Rugby», — говорится в заявлении Rugby Europe.