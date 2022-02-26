Винер-Усманова — о решении МОК: все международные соревнования у нас должны быть проведены

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что все международные соревнования, которые были запланированы на территории России, должны быть проведены, несмотря на заявление Международного олимпийского комитета (МОК).
«Международные соревнования уже были проведены и будут, все международные соревнования у нас должны быть. Что будет, то будет. Не знаю, сейчас слишком много информации, поживём — увидим», — приводит слова Винер-Усмановой РБК-Спорт.
Напомним, вчера, 25 февраля, МОК призвал все спортивные федерации отменить или перенести с территории России и Беларуси все запланированные соревнования.
В заявлении МОК мотивирует свой призыв нарушением олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и желанием уделять первостепенное внимание безопасности спортсменов.
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