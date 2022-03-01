Ирина Винер-Усманова объяснила, почему МОК решил не допускать россиян на соревнования

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поддержала решение МОК, который рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участвовать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам из-за ситуации на Украине.



«Отстранение спортсменов — из-за того, что боятся провокаций и несчастных случаев, от которых никто из российских спортсменов не застрахован. Поэтому это правильное решение для страховки наших спортсменов. Они сейчас не должны ехать на соревнования.

Очень прискорбно, что лучшие спортсмены на Земле сейчас подвергаются политическому давлению. Но если соревнования будут в наших дружественных странах, то туда мы можем поехать, потому что есть уверенность, что там не будет провокаций.

Были ситуации, когда с нашими фехтовальщиками никто не хотел выходить на дорожку, когда в Сочи иностранные спортсмены не выходили на соревнования не потому, что боялись провокаций — а в знак протеста не хотели выступать, потому что это было в России и это были россияне», — приводит слова Винер-Усмановой РБК Спорт.