Ирина Винер-Усманова обратилась к российским спортсменам на фоне «беспрецедентных» санкций

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова обратилась к российским спортсменам. В последнее время международные федерации массово отстраняют россиян на фоне военной спецоперации России на Украине, а страны Запада вводят санкции.
«Дорогие спортсмены!
Сегодня все мы столкнулись с беспрецедентными санкциями со стороны Запада. Спорт высших достижений оказался в блокаде: российских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок, проведение всех крупных международных спортивных турниров, планировавшихся в России, перенесено в другие страны.
В очередной раз мы увидели, что, к сожалению, в последние годы мировой спорт стал ареной для политических баталий. Решения, принятые относительно российского спорта, в целом противоречат всем нормам международных соревнований. Более того, они носят дискриминационный характер, что, по моему мнению, уже выходит за грань добра и зла.
Многоуважаемые спортсмены, коллеги. Россия всегда была и остаётся одним из лидеров международного спортивного движения, а ваши достижения на мировой арене вписаны в летопись мирового спорта и не подлежат сомнению. Всегда и во все времена вы показывали твёрдость характера, силу духа и волю к победе.
Сейчас, в это непростое время, нам всем необходимо сплотиться, стать ещё сильнее и найти новые пути международного спортивного сотрудничества. Вместе с тем нужно сосредоточиться на развитии массового спорта, популяризации национальных турниров, вовлечении подрастающего поколения в занятия спортом.
Убеждена, что вместе мы преодолеем возникшие трудности и сохраним имидж России как спортивной державы.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, Герой труда России, И. Винер-Усманова», — отмечается в заявлении Винер-Усмановой, опубликованном на официальном сайте ВФХГ.
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