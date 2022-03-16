Винер-Усманова призвала проводить альтернативные соревнования для отстранённых россиян

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова призвала провести альтернативные соревнования для российских спортсменов, которые были отстранены от международных турниров по рекомендации МОК.

«Сейчас мы в срочном порядке должны начинать проводить соревнования со странами, которые будут приезжать к нам не по линии международных федераций. Необходимо делать международные встречи на различных площадках нашей огромной страны. У нас предусмотрены турниры в Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске, Великом Новгороде. У нас есть великолепные города, в которых можно проводить соревнования.

Это нужно для того, чтобы у спортсменов был насыщенный график. Причём этим соревнованиям нужно тоже придать какой-то статус. Некоторые соревнования даже можно сделать универсальными, чтобы по каким-то видам спорта зачёт был комплексным. Например, по спортивной и художественной гимнастике.

Важно в срочном порядке заинтересовать молодёжь, чтобы не получился эффект вакуума. Это самое страшное для честных и порядочных спортсменов, которые так стараются. Я очень приветствую, что сейчас будут проводиться большие соревнования для паралимпийцев. Надо сделать то же самое для всех видов спорта.

Наши города имеют великолепную инфраструктуру для проведения соревнований. Об этом нужно говорить и писать точно так же, как мы афишировали международные соревнования. Только так можно остановить мысли наших спортсменов о том, чтобы поменять гражданство и где-то пристроиться», — приводит слова Винер-Усмановой Sport24.