Винер-Усманова не исключила, что россияне массово начнут менять спортивное гражданство

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказала обеспокоенность тем, что российские спортсмены могут массово начать менять гражданство на фоне конфликта России и Украины.
«Российские спортсмены вполне могут начать массовую смену гражданства. В художественной гимнастике этого пока не наблюдается, но среди спортсменов других видов такое настроение витает, потому что даже дети и юниоры отлучены от официальных соревнований и хотят выступать. И ведь они могут уехать не обязательно в Европу, а в какие-нибудь дружественные страны. Нельзя ничего утверждать точно, но если такое произойдёт, это будет большой потерей для России.
С одной стороны, я бы отнеслась к смене гражданства с осуждением, а с другой… В нашей стране работа по патриотизму проводилась недостаточно. Молодёжь, к сожалению, была очень подвержена пропаганде не в нашу сторону (сторону света), а в сторону тьмы. Такие действия, как выход журналиста в прямом эфире Первого канала с лозунгом, оказывают не лучшее влияние на детские умы. Мы рассказываем обо всём только сейчас, а делать это нужно было ещё до начала военной операции. На Украине шла сумасшедшая работа по поднятию патриотизма, а у нас были насмешки. Сейчас молодёжь хочет дать выход своим эмоциям и силам, поэтому может начаться и массовая смена гражданства. Не исключаю такое развитие событий», — приводит слова Винер-Усмановой Sport24.
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