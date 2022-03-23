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Украинский чемпион возмущён тем, что россиянин Куляк надел на концерт-митинг чужую медаль

Украинский чемпион возмущён тем, что россиянин Куляк надел на концерт-митинг чужую медаль
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Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира украинский гимнаст Олег Верняев возмутился тем, что 20-летний российский гимнаст Иван Куляк надел на концерт-митинг, который был приурочен к 8-летию присоединения Крыма к России, чужую олимпийскую медаль.

На фото заметно, что медаль на шее Куляка с Олимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где Иван не выступал.

Фото: РИА Новости

«Любой профессиональный спортсмен никогда не наденет чужие медали, для кого-то это суеверие, кому-то совесть не позволит. Но тут совсем другая история. Подскажите, пожалуйста, этот парень на каком снаряде выиграл медаль? Я, видимо, очень занят был и не помню его», — написал Верняев в своих социальных сетях.

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