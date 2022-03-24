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Линой Ашрам, не пустившая Дину Аверину к золоту ОИ, решила закончить карьеру

Линой Ашрам, не пустившая Дину Аверину к золоту ОИ, решила закончить карьеру
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Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам решила завершить карьеру. Об этом информирует израильское издание One.

Сообщается, что в скором времени Ашрам проведёт пресс-конференцию, на которой, как ожидается, объявит о завершении карьеры. Спортсменка может войти в тренерский штаб сборной Израиля по художественной гимнастике. Ей уже поступило соответствующее предложение от национальной федерации.

На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили летом 2021 года, Линой Ашрам опередила российскую гимнастку Дину Аверину, завоевавшую серебряную медаль, и белоруску Алину Горносько.

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