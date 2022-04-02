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Лектор Брайтонского университета: велоспорт — это расистский вид спорта

Лектор Брайтонского университета: велоспорт — это расистский вид спорта
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Лектор Брайтонского университета Марлон Монкрифф выступил на шоу Eurosport, где рассказал о текущей ситуации в велоспорте, связанной с малым количеством чернокожих велосипедистов.

«Велоспорт — это расистский вид спорта? Я бы сказал, да… Я пытался показать спорт через другую призму: чёрную линзу.

У чернокожих гонщиков с африканского континента есть некоторые возможности участвовать в Мировом туре, но у спортсменов из Великобритании и США — нет. Мы действительно не видели, чтобы кто-то из них продвинулся до высокого уровня.

Даже там, где чернокожие велосипедисты стремились достичь пика карьеры, всё зашло в тупик. Были некоторые попытки восполнить этот пробел, но мы действительно не видели, чтобы это перешло на новый уровень», — приводит CyclingUpToDate слова Монкриффа со ссылкой на The Cycling Show на Eurosport.

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