Волейболистки «Динамо-Ак Барс» выиграли регулярный чемпионат Суперлиги

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» победил красноярский «Енисей» в матче 25-го тура женской волейбольной Суперлиги. Встреча прошла в Красноярске.

Игра завершилась со счётом 3:0 (25:20, 30:28, 25:23) в пользу казанских волейболисток.

Казанское «Динамо» после этой победы оформило титул победителя регулярного чемпионата в третий раз подряд. Подопечные Ришата Гилязутдинова не проигрывают шестой матч подряд, последний раз казанские волейболистки уступали 9 марта.

«Енисей» после этого поражения лишился шансов на плей-офф и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

В следующем матче «Динамо-Ак Барс» дома сыграет с тульской «Тулицей» 9 апреля. «Енисей» 10 апреля на выезде сыграет с клубом «Уралочка–НТМК» из Свердловской области.