Волейболистки «Динамо-Ак Барс» выиграли регулярный чемпионат Суперлиги
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Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» победил красноярский «Енисей» в матче 25-го тура женской волейбольной Суперлиги. Встреча прошла в Красноярске.
Игра завершилась со счётом 3:0 (25:20, 30:28, 25:23) в пользу казанских волейболисток.
Казанское «Динамо» после этой победы оформило титул победителя регулярного чемпионата в третий раз подряд. Подопечные Ришата Гилязутдинова не проигрывают шестой матч подряд, последний раз казанские волейболистки уступали 9 марта.
«Енисей» после этого поражения лишился шансов на плей-офф и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.
В следующем матче «Динамо-Ак Барс» дома сыграет с тульской «Тулицей» 9 апреля. «Енисей» 10 апреля на выезде сыграет с клубом «Уралочка–НТМК» из Свердловской области.
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