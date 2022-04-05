«Пещерная русофобия». Винер-Усманова — о призывах министра спорта Польши исключить Россию

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, который призвал исключить Россию из мирового спорта. Ранее Бортничук заявил: «Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине изо всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях».

«Василий Титов (первый вице-президент FIG. — Прим. «Чемпионата») – наше избранное лицо в исполкоме Международной федерации гимнастики. Так что такие решения могут принимать только в самой федерации. А предложение Бортничука – это продолжение пещерной русофобии», — цитирует Винер-Усманову «РИА Новости Спорт».

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