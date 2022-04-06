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Ирина Винер-Усманова отреагировала на решение Елены Ерёминой закончить карьеру в 20 лет

Ирина Винер-Усманова отреагировала на решение Елены Ерёминой закончить карьеру в 20 лет
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала то, что двукратный призёр чемпионата мира 2017 года по спортивной гимнастике, 20-летняя россиянка Елена Ерёмина объявила о завершении карьеры.

«Такие ситуации случаются, когда приходит время и обостряются травмы, когда взрослые девушки хотят построить свою семью, учёбу, будущую жизнь и понимают, что они сделали всё то, что могли сделать. Я очень за них рада и всегда приветствую это. Обычно все поддерживают их после этого решения, стараются тоже помогать своим девочкам, когда они уходят из спорта», — приводит слова Винер-Усмановой «РБК-Спорт».

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