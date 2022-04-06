Ирина Винер-Усманова: решаем, чтобы провести в Лужниках Cпартакиаду по гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила о намерении провести Спартакиаду по всем видам гимнастики (спортивная, художественная, прыжки на батуте) в Лужниках.

Из-за ситуации на Украине российские гимнасты отстранены от участия в международных соревнованиях.

«Самое главное, чтобы мы сами не нагнетали всю эту историю, есть такое выражение — найти хорошее в плохом. Мы его нашли — делаем новые программы, новые упражнения, потому что мы родоначальники этого вида спорта. У нас президент — спортсмен, у нас поддерживают спорт, многие страны привозили к нам детей за свой счёт — кто мог заплатить, тот приезжал, а у нас всегда приезжала сборная, которая получала зарплату, как в других видах спорта. Много стран нас поддерживают, Мамун только что была в Болгарии — потрясающий успех, великолепные отзывы.

Уверяю, здесь будут со всей планеты, обязательно будут представители разных стран, и Минспорт, и правительство, и администрация президента сделают всё, чтобы поддержать не только дух, но и материальную возможность. Конечно, мы будем проводить альтернативные соревнования, чемпионат России сейчас приравнивается к чемпионату Европы, Спартакиады — к чемпионату мира. Есть такое решение, что на Кубки мира будут приезжать наши субъекты, они будут получать денежное вознаграждение как на Кубке мира, этот вопрос решён, чтобы они выступали так же, как они выступали раньше. Мы решаем, чтобы провести в Лужниках Cпартакиаду по гимнастике — спортивную, художественную и батуты, и будет комплексный зачёт», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.