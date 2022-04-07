Ирина Винер-Усманова: уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала!

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала заявление Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), которая выступила против отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Слава богу! Я очень счастлива и благодарна всем тем, кто выступил против отстранения наших спортсменов. Но для меня это вовсе не какая-то неожиданная новость. Я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала! Постулат о том, что спорт вне политики, — это основа всего олимпийского движения. Все вокруг говорят, что нас везде ненавидят и не хотят видеть. Это неправда! Посмотрите, сколько спортсменов выступило в поддержку наших ребят. Нас очень любят! Глубоко верю, что сейчас всё начинает налаживаться. Скоро наши спортсмены получат возможность возобновить участие в международных соревнованиях.
Однако нужно всё равно продолжать работать и делать свои собственные соревнования на уровне мировых. Мы должны продолжать. Россия — невероятно огромная страна. Здесь большое количество прекрасных спортсменов, которые ждут и надеются, что смогут попасть на все соревнования. Да, большое спасибо за поддержку, но мы не должны забывать о развитии спорта внутри страны», — приводит слова Винер-Усмановой Sport24.
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